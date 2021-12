Kanada verzeichnete im Oktober einen unerwartet hohen Handelsüberschuss. - USD/CAD ignorierte die Daten weitgehend, obwohl der Loonie am Dienstag angesichts der Risikobereitschaft und der höheren Ölpreise weiterhin gut abschneidet. - Der kanadische Überschuss im Warenhandel mit der Welt stieg im Oktober auf 2,09 Mrd. C$ von 1,42 Mrd. C$ im September, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...