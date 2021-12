Der Ivey PMI verharrte im November bei 61,2, was auf eine gute Geschäftslage in Kanada hindeutet. - Der USD/CAD reagierte nicht, handelte aber weiterhin in der Nähe der Tagestiefststände im Bereich von 1,2600 und wurde durch die Risikobereitschaft und die höheren Rohölpreise belastet. - Der kanadische Ivey PMI, der jeden Monat von der Richard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...