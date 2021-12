Brüssel - Im Ukraine-Konflikt fordert EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) eine klare Warnung der EU an die Adresse Russlands. Man müsse der russischen Führung deutlich den Preis nennen, den ein neuerliches bewaffnetes Eingreifen gegenüber der Ukraine bedeuten würde, so wie es die USA bereits getan hätten, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Weber nannte als eine von der EU anzudrohende Konsequenz, dass eine Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 dann ausgeschlossen wäre. "Massive Wirtschaftssanktionen gegen Russland würden folgen", so der EVP-Fraktionschef. "US-Präsident Joe Biden hat die volle Unterstützung für einen klaren Kurs gegenüber Russlands Präsident Putin." Die westliche Wertegemeinschaft müsse sich eng abstimmen, gemeinsam auftreten und handeln.

