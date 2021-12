Nach dem Rallyehoch am 22. November bei 11,355 Euro drehte die Thyssenkrupp-Aktie ISIN: DE0007500001 nach unten ab. Am Montag war der Kurs von der Unterstützung bei 9,106 Euro wieder nach oben abgedreht, wurde aber schon bei 9,628 Euro wieder abgefangen. Der Widerstand in Form der 200-Tage-Linie war am Dienstag noch zu stark. In einem anhaltend freundlichen Börsenumfeld könnte sich die Aktie schon bald wieder in Richtung Widerstand bewegen und wenn ...

