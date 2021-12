FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.12.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 635 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TUI PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6650 (6230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 13000 (11500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11200 (10000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WICKES PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11350 (10400) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 13260 (12640) PENCE - 'BUY' - DZ BANK ADDS TUI TO 'EQUITY SHORT IDEAS' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 15212 (13992) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OCADO TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1850 (950) PENCE - JEFFERIES STARTS LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 8500 PENCE - LIBERUM RAISES ALPHA FX PRICE TARGET TO 2315 (2000) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS AVAST TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 595 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS SOFTCAT TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1910(1900)P - MORGAN STANLEY RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2850 (2500) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SAGE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 970 (740) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES TRUSTPILOT TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 400(384)P - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6250 (5700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 435 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2150 (2170) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 11500 (9000) PENCE - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES URBAN LOGISTICS REIT PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de