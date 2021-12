Trotz der anhaltenden Pandemie fällt das Investoren-Sentiment am KMU-Anleihemarkt zwischenzeitlich wieder deutlich positiver aus. Hohe Tilgungsraten und keine Ausfälle zeigen: Mittelständler sollten auch Bonds als Finanzierungsalternative auf dem Schirm haben.Von Thomas KaufmannImmer mehr mittelständische Unternehmen besorgen sich ihre Finanzmittel auf dem Kapitalmarkt. Parallel zu der positiven Entwicklung bei Börsengängen hat sich auch die Emissionstätigkeit am Markt für KMU-Anleihen in diesem Jahr deutlich erhöht. Einer Analyse zufolge hat sich der Markt für Mittelstandsanleihen zwischen Januar und Ende Juni sehr gut entwickelt - nicht nur, was die Anzahl der Emissionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...