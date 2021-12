Wiesbaden - Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2020 auf 159,6 Milliarden Euro gestiegen. Das waren rund 9,1 Milliarden Euro oder 6,0 Prozent mehr als 2019, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



In die Schulen floss 2020 mit 76,8 Milliarden Euro knapp die Hälfte (48,1 Prozent) der öffentlichen Bildungsausgaben. 36,2 Milliarden Euro entfielen auf die Kindertagesbetreuung (22,7 Prozent) und 33,2 Milliarden Euro auf die Hochschulen (20,8 Prozent). Getragen wurden die Mehrausgaben 2020 von Bund und Ländern. Die Länder gaben 111,8 Milliarden Euro aus und finanzierten mit 70,1 Prozent einen Großteil der öffentlichen Bildungsausgaben.



Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Ausgaben der Länder um 6,6 Milliarden Euro (+6,2 Prozent). Der Bund erhöhte seine Ausgaben um 3,5 Milliarden Euro (+35,2 Prozent) auf insgesamt 13,4 Milliarden Euro. Zurückzuführen ist der starke prozentuale Anstieg der Bundesausgaben überwiegend auf Zuweisungen des Bundes an verschiedene Sondervermögen für Kindertagesbetreuung, Schulen und Bildungsförderung. Auf kommunaler Ebene lässt sich hingegen ein leichter Ausgabenrückgang beobachten.



2020 haben die Gemeinden insgesamt 34,4 Milliarden Euro und damit knapp eine Milliarde Euro weniger als 2019 für Bildung ausgegeben (-2,7 Prozent).

