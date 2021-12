Im Auftrag der Miteigentümerschaft Konnex konnte SPGI Zurich AG eine Fläche von insgesamt 1'635 m2 an die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) vermieten.Zürich - Im Auftrag der Miteigentümerschaft Konnex konnte SPGI Zurich AG eine Fläche von insgesamt 1'635 m2 an die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) vermieten. Das geschichtsträchtige Konnex ist Teil der «Stadt in Stadt» in Baden-Nord und wird derzeit totalsaniert. Die aussergewöhnliche Liegenschaft in Baden Nord befindet sich auf dem ursprünglichen Gelände der Brown, Boveri & Cie.

