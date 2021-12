Nach der fulminanten Erholung der letzten Tage mit neuen Rekorden ist den Dividendenpapieren der Schnauf etwas ausgegangen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas fester geschlossen. Nach der fulminanten Erholung der letzten Tage mit neuen Rekorden ist den Dividendenpapieren der Schnauf aber etwas ausgegangen. Das Geschehen verlief Händlern zufolge in eher ruhigen Bahnen. Denn im Handel habe man sich vor den am Freitag erwarteten US-Inflationszahlen zurückgehalten. Eine zu stark steigende Teuerung...

