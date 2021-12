Wenige Erzeuger in Georgien erzeugen Safran. Allerdings könnten in Zukunft viele daran interessiert sein, da sich der Klimawandel auf große Anbaugebiete der Welt, wie Kaschmir in Indien, auswirkt und das georgische Klima für den Anbau geeignet ist, berichtete die analytische Plattform East-fruit.com. Bildquelle: Shutterstock.com Die ersten georgischen Erzeuger dienen als ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...