Auf Anfrage von Vitensa erforschen Wageningen University & Research (WUR), die BU Greenhouse Horticulutre in Bleiswijk, nun seit einiger Zeit den Anbau von Pitahaya oder Drachenfrüchten. In dieser Studie wird untersucht, ob die Drachenfrucht möglicherweise eine neue Gewächshauskultur in den Niederlanden werden könnte. Bildquelle: Shutterstock.com Wie Wageningen...

Den vollständigen Artikel lesen ...