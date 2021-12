Jetzt ist es tatsächlich passiert, Merkel ist weg. Nach 16 Jahren im Kanzleramt räumte die promovierte Physikerin dasselbe und machte am Mittwoch Platz für den gewählten Nachfolger Olaf Scholz. Dabei blieb Merkel mit 5.860 Tagen im Amt lediglich neun Tage unter dem Rekordwert von Helmut Kohl (5.869 Tagen) aus dem Jahr 1998. Aus Sicht der Anleger waren die Merkel-Jahre dabei ein echter Gewinn: Als die CDU-Politikerin am 22. November 2005 als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik als Regierungschefin vereidigt wurde, stand der DAX bei 5.175 Punkten. Die Kursbilanz der Kanzlerin fällt mit einem Plus von gut 10.000 Zählern also in jeden Fall positiv aus. Ob es für den Neuen und seine Ampelkoalition - auch das ein Novum in der deutschen Politik, noch nie wurde das Land von einem Dreierbündnis regiert - ähnlich geschmeidig läuft, wird die Zukunft zeigen. Der Start verlief zumindest schon mal ganz gut: ...

