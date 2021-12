Der Erholung des britischen Industriesektors fehlte es im Oktober an Schwung, wie die jüngsten vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlichten Daten zur Industrie- und Fertigungsproduktion im Vereinigten Königreich am Freitag zeigten. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes belief sich im Oktober auf 0 % gegenüber den Erwartungen von 0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...