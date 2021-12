Seit Ende des Jahres 2020 hat die BlueRock Group ein Portfolio von insgesamt 11 Gebäuden in den Innenstadtbezirken der Stadt erworben.Berlin - Die Schweizer Immobilien-Investment-Manager BlueRock Group und BGO Strategic Capital Partners ("BGO SCP"), die Multi-Manager-Plattform des international tätigen Unternehmens BentallGreenOak, investieren gemeinsam in Wohnimmobilien in Berlin. Seit Ende des Jahres 2020 hat die BlueRock Group ein Portfolio von insgesamt 11 Gebäuden in den Innenstadtbezirken der Stadt erworben.

