Die Herausforderungen, die Urbanisierung und das schrittweise Schwinden von Anbauland führen zu mehr landwirtschaftlicher Produktion in Innenräumen. Das agrartechnologische Start-up-Unternehmen Future Crops Ltd. hat das erste Indoor-Farming-System entwickelt, bei dem die Pflanzen in einer einzigartigen Bodensubstratzusammensetzung angebaut werden, und damit bringt sie dieses...

Den vollständigen Artikel lesen ...