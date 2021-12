Nyon/ - Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München nun auf FC Salzburg. Das ergab die zweite Auslosung am Montag in Nyon.



Zuerst waren die Bayern Atletico Madrid zugelost worden, die gesamte Auslosung musste aber wiederholt werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de