Arena Pharmaceuticals aus San Diego betreibt aussichtsreiche Forschung unter anderem an Medikamenten in den Bereichen Gastroenterologie, Dermatologie und Kardiologie.New York - Der Pharmariese Pfizer will das Pharmaunternehmen Arena Pharmaceuticals übernehmen. Dafür bietet der US-Konzern den Inhabern von Arena-Aktien 100 US-Dollar je Papier, wie er am Montag in New York mitteilte. Das Gebot je Aktie liegt damit etwa doppelt so hoch wie der Schlusskurs vom Freitag und entspricht rund 6,7 Milliarden Dollar. Laut Mitteilung haben die Verwaltungsräte beider...

