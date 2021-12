Spätestens ab Anfang Januar können Kinder zwischen 5 und 12 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. In der Schweiz gibt es 600'000 Kinder dieser Alterskategorie.Bern - Gesundheitsminister Alain Berset hat nach Beratungen mit den kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -Direktoren am Montag erneut die Bedeutung der Auffrischimpfungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hervorgehoben. Kinderimpfungen soll es spätestens ab Anfang Januar geben. Die in den letzten Wochen ergriffenen Massnahmen hätten noch nicht die gewünschte Wirkung entfaltet, erklärte Berset.

