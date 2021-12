Grösster Gewinner waren Vifor nach der Bestätigung von Übernahme-Gesprächen mit CSL mit einem Plus von fast 19 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Start der Notenbank-Woche nicht richtig in die Gänge gekommen und hat gegen Handelsschluss nach Gewinnen im Tagesverlauf ins Minus gedreht. Vor der «geballten Ladung Geldpolitik» im Verlauf der Woche würden sich einige Marktteilnehmer noch zurückhalten, hiess es im Handel. Der Reigen beginnt am Mittwoch mit der US-Notenbank, gefolgt von der Bank of...

