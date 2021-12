FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.12.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES FEVERTREE DRINKS TARGET TO 3350 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES AG BARR WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 500 PENCE - BARCLAYS REINITIATES BRITVIC WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 980 PENCE - BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 355 (385) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RENTOKIL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 650 (600) PENCE - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INT, PRICE TARGET TO 400 (455) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 555 (645) PENCE - JPMORGAN CUTS QINETIQ TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 260 (320) PENCE - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EXPERIAN TO 'ANALYST FOCUS LIST' - LIBERUM CUTS JOULES PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF STARTS GAMMA COMMUNICATIONS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1650 PENCE - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1425 (1125) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 181 (200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 320 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 995 (979) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TUI PRICE TARGET TO 155 (144) PENCE - 'SELL'



