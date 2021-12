Lars Bender (CSR): Der Suezkanal - ein Flaschenhals im Welthandel?

10.12.2021 - Am 23. März 2021 passierte es: Die unter panamaischer Flagge fahrende "Ever Given", mit fast 400 Metern Länge und 59 Metern Breite eines der größten Containerschiffe der Welt, lief im Suezkanal auf Grund und verstopfte somit die an dieser Stelle nur einspurig befahrbare Wasserstraße für jeglichen Schiffsverkehr. Ein Infarkt im Welthandel, der ohnehin durch die anhaltende Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Lieferkettenproblematik stark angeschlagen ist. Mit ca. 14.000 Containern aus China an Bord war im Suezkanal sechs Kilometer nordöstlich der gleichnamigen Hafenstadt, in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt nun ein folgenschwerer Stau entstanden. Die Blockade führte Schätzungen zufolge zu einem täglichen Transportausfall von Ladungsgütern im Wert von über neun Milliarden US-Dollar ...

