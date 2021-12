Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Zu den anstehenden Notenbanksitzungen

14.12.2021 -An den Finanzmärkten ist angesichts der in Galopp geratenen Inflation der Druck auf die Notenbanken so groß geworden, dass diese Ihre Beschwichtigungstaktik aufgeben müssen. Widerwillig wird die amerikanische Notenbank Fed ein kleines praktisches Signal setzen müssen, um nicht völlig blamiert dazustehen. Wie sich nämlich herausgestellt hat, haben die Notenbanken in den letzten Monaten geschlafen. Ihr Gerede von "transitorischen Preissteigerungen" hat sich als Wunschdenken entpuppt. Jene Kritiker, die aus der Ecke des Monetarismus argumentieren, weisen darauf hin, dass die enorme Ausweitung der Geldmengen zu der aktuellen Inflation beigetragen hat.

Gleichviel, die US Notenbank Fed wird ihr Anleihenkaufprogramm zurückstutzen und die Europäer werden mit zeitlichem Verzug diesem Beispiel folgen. Zinserhöhungen werden aber noch etwas auf sich warten lassen.

Finden Sie hier weitere Artikel und Informationen von Loys.