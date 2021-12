Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundliche Frühgeschäft im Verlauf zunehmend Terrain eingebüsst und schwächer geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundliche Frühgeschäft im Verlauf zunehmend Terrain eingebüsst und schwächer geschlossen. Der Abgabedruck verstärkte sich laut Händlern nach der Veröffentlichung unerwartet stark gestiegener US-Produzentenpreise. Dies habe die Marktteilnehmer in ihren Erwartungen bestärkt, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend mitteilen werde...

Den vollständigen Artikel lesen ...