Berlin - Die bisherige "Spiegel"-Redakteurin Christiane Hoffmann wird stellvertretende Regierungssprecherin. Das wurde am Dienstag aus Redaktionskreisen bekannt.



Hoffmann vervollständigt damit das bereits aufgestellte Team, bestehend aus Regierungssprecher Steffen Hebestreit und Wolfgang Büchner - der ebenfalls früher beim "Spiegel" war. Offensichtlich wurde Hoffmann von den Grünen nominiert, denn Büchner kommt über das FDP-Ticket ins Team der Regierungssprecher, Hebestreit war bereits im Finanzministerium Sprecher des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). Mehr noch als ihre neuen Kollegen sitzt die 54-jährige Hoffmann häufig in politischen Talkshows wie "Hart aber fair", bei Anne Will und Markus Lanz oder im ARD-Presseclub.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de