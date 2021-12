Stuttgart - Zum Auftakt des 16. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern 5:0 beim VfB Stuttgart gewonnen. Serge Gnabry (40., 53., 74. Minute) und Robert Lewandowski (69. und 72. Minute) erzielten die Treffer.



750 Menschen durften wegen der neuen Corona-Regeln nur ins Stadion. An der Tabellenspitze bauen die Bayern damit vorerst den Abstand auf Dortmund auf neun Punkte aus und sind damit Herbstmeister. Stuttgart bleibt auf Rang 15 und muss in dieser "Englischen Woche" ein Abrutschen auf den Relegationsplatz fürchten.

