Der Abwärtstrend der Lieferungen außerhalb Europas wurde dieses Jahr unter anderem durch Logistik- und Transportschwierigkeiten verschlimmert, die durch Covid entstanden, wenngleich die Exporte an diese Drittländer in den Jahren vor der Pandemie auch sehr niedrig waren, wobei sie rund 4-5% der Gesamtmenge ausmachten, so sagt FEPEX. Bildquelle: Shutterstock.com Die spanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...