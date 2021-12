Die niederländische Supermarktkette Jumbo hat am 8. Dezember die Türen ihres ersten belgischen Jumbo City geöffnet. Es ist der fünfte Laden in der Provinz Antwerpen und auch der sechste Jumbo-Laden in Belgien. Das Format ist ein innerstädtisches Einzelhandelskonzept, wo sich alles um die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden in der Innenstadt dreht. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...