Die Stadt erwirbt zwei Grundstücke mit einer bestehenden Liegenschaft im Quartier Seebach. Im Gegenzug tritt sie drei Grundstücke im Glattpark auf dem Gebiet der Stadt Opfikon ab.Zürich - Die Stadt Zürich und Swiss Life machen ein Tauschgeschäft: Die Stadt erwirbt zwei Grundstücke mit einer bestehenden Liegenschaft im Quartier Seebach. Im Gegenzug tritt sie drei Grundstücke im Glattpark auf dem Gebiet der Stadt Opfikon ab. Die Stadt sichert sich damit eine wichtige Baulandreserve in einem Gebiet, in dem der Schulraumbedarf wächst, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

