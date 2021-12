In den nächsten vier bis sieben Jahren soll es Mehrfamilienhäuser, Wohnungen und gemischt genutzte Immobilien in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar kapitalisieren.London - Partners Group hat sich im Auftrag seiner Kunden mit dem amerikanischen Immobilienentwickler Storybuilt zusammengeschlossen und ein Joint Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen wird zur Finanzierung von Immobilienprojekten in den amerikanischen Städten Austin, Dallas, Denver und Seattle genutzt, wie Partners Group am Mittwoch mitteilte. Das Joint Venture werde 17 der bestehenden...

