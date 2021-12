Der EUR/USD zeigt sich vor der Sitzung der US-Notenbank wenig verändert. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Reduzierung ihrer Anleihekäufe beschleunigen wird, was das Währungspaar in Richtung 1,10 drücken dürfte, so die Wirtschaftsexperten der Scotiabank. Schwache Inflationsaussichten belasten den Euro "Da die Inflation in der zweiten Hälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...