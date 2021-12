Die kanadische Regierung erklärte am Mittwoch, dass die Omicron-Covid-19-Variante im ganzen Land verbreitet ist. Daher wird die Regierung Auffrischungsdosen und Schnelltests an die Provinzen schicken, damit diese die Impfungen als Reaktion auf den Ausbruch der neuen Variante verstärken können. Die Regierung versprach, die Testkapazitäten an den Grenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...