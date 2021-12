Am 06. Dezember hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine mögliche Trading-Chance mit Softbank ISIN: JP3436100006 hingewiesen und getitelt: "Softbank: Schafft die Aktie den Sprung über den Widerstand?" Wir hatten unter anderem in diesem Artikel geschrieben: "Nach dem letzten Hoch bei 55,49 Euro folgte ein Sturzflug, der am Montag die charttechnische Unterstützung erreichte, die bei 40,00 Euro liegt. Der Kurs drehte bei 39,905 Euro wieder nach ...

