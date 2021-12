Berlin - Für die Nachfolge von Michael Kellner als Politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen gibt es eine erste Bewerbung. Die bisherige Organisatorische Geschäftsführerin Emily Büning bestätigte dem "Spiegel", dass sie der Partei ihre Kandidatur erklärt habe.



Der Posten entspricht dem des Generalsekretärs in anderen Parteien. "In den letzten neun Jahren habe ich als Organisatorische Geschäftsführerin viele Prozesse angestoßen, um unsere Partei und die Bundesgeschäftsstelle weiterzuentwickeln und zu professionalisieren", sagte sie dem Nachrichtenmagazin. "Jetzt kandidiere ich als Politische Geschäftsführerin, weil ich die politische Verantwortung für die nächsten Schritte übernehmen möchte." Vor ihrer Zeit in der Parteizentrale war Büning unter anderem Vorsitzende der Grünen Jugend.



Sie ist Volljuristin und wird zum linken Parteiflügel gezählt.

