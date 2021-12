Die Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend bewegten den Euro-Dollar-Kurs nicht nachhaltig.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagvormittag über der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1315 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen, als sie bei 1,1287 Dollar notiert hat. Der Franken zieht derweil zu den Hauptwährungen etwas an. Das EUR/CHF-Währungspaar wird aktuell etwas tiefer auf 1,0434 gehandelt nach 1,0444 am früheren Donnerstagmorgen.

