In Deutschland boomt die Elektromobilität: jedes dritte Neufahrzeug in Europa kommt in Deutschland auf die Straße. Insgesamt liegt das Plus bei 80 Prozent gegenüber 2020. In Deutschland wird mittlerweile jedes dritte Elektroauto in Europa zugelassen. Darüber berichtet die Messe Power2Drive. Sie verweist dazu auf die Marktstudie des E-Auto-Datenspezialisten Schmidt Automotive Research. Demnach stieg die Zahl der Neuzulassungen reiner Stromer in den ersten neun Monaten um 80 Prozent. Insgesamt lagen ...

