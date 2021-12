Eswaran folgt auf William H. Largent, der sich auf seine Rolle als Chairman of the Board of Directors konzentrieren wird.Baar, Schweiz / Columbus, Ohio, USA - Veeam Software, der Anbieter von Backup-, Wiederherstellungs- und Datenmanagement-Lösungen für moderne Datensicherung, gibt heute bekannt, dass Anand Eswaran zum neuen Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Board of Directors des Unternehmens ernannt wurde. William H. Largent (Bill Largent) wird als CEO zurücktreten, um sich auf seine Rolle als...

Den vollständigen Artikel lesen ...