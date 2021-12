Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne etwas ausgebaut. Der US-Leitindex stieg um 0,33 Prozent auf 36'044,75 Punkte.New York - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne etwas ausgebaut. Der US-Leitindex stieg um 0,33 Prozent auf 36'044,75 Punkte. Der S&P 500 trat bei 4707,00 Punkten nahezu auf der Stelle. Der technologieorientierte Nasdaq 100 aber musste seiner Vortagesrally Tribut zollen und fiel um 1,07 Prozent auf 16'114,61 Punkte. Am Mittwoch hatten insbesondere die...

