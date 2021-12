Um ihre strategische Position im Immobiliensektor zu stärken, beteiligt sich die Vaudoise-Gruppe am Aktienkapital der SEG Suisse Estate Group SA. Die SEG-Gruppe verwaltet mit ihrer Tochtergesellschaft Procimmo SA ein Immobilienportfolio von 3,5 Mrd Franken.Zürich - Um ihre strategische Position im Immobiliensektor zu stärken, beteiligt sich die Vaudoise-Gruppe am Aktienkapital der SEG Suisse Estate Group SA. Die SEG-Gruppe verwaltet mit ihrer Tochtergesellschaft Procimmo SA ein Immobilienportfolio von 3,5 Mrd Franken und strebt ihrerseits durch diesen Schritt ein schnelleres Wachstum im Immobilienmarkt an. Die Vaudoise-Gruppe hält neu rund 20.00%

