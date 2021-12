Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 12'752,27 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt zum Wochenschluss im frühen Geschäft nach. Der Markt konsolidiere die jüngsten Gewinne, sagen Händler und verweisen dabei auf die USA. Dort hatte vor allem die Technologiebörse Nasdaq am Vortag stark nachgegeben. Die Zentralbank-Euphorie vom Vortag sei wieder einer gewissen Ernüchterung gewichen, heisst es am Markt. Am Donnerstag hatte der SMI mit steigenden...

