Unternehmen mit Sitz in der Schweiz haben 2020 erneut viele Mittel aus Tochtergesellschaften im Ausland abgezogen. Netto wurden 34 Milliarden Franken mehr heimgeholt als im Ausland investiert.Zürich - Unternehmen mit Sitz in der Schweiz haben 2020 erneut viele Mittel aus Tochtergesellschaften im Ausland abgezogen. Netto wurden 34 Milliarden Franken mehr heimgeholt als im Ausland investiert. Im Jahr davor hatten in der Schweiz ansässige Unternehmen netto gar 54 Milliarden Franken aus dem Ausland heimgeholt, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag bekannt gab.

Den vollständigen Artikel lesen ...