Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung am Freitagmorgen wieder näher in Richtung 1,04-Marke.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag weiter stabil über der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1331 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung am Freitagmorgen wieder näher in Richtung 1,04-Marke. Der Euro geht derzeit zu 1,0404 nach 1,0413 Franken am früheren Morgen und am Donnerstagabend um. Das USD/

