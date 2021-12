"Die vierte Corona-Welle in Kombination mit der Omikron-Variante und Material- und Personalmangel belasten die deutsche Wirtschaft in den Wintermonaten erheblich."«Der ifo-Geschäftsklimaindex fällt im Dezember von 96.6 auf 94.7. Die Konjunkturampel springt auf Rot. Was zu viel ist, ist zu viel. Die vierte Corona-Welle in Kombination mit der Omikron-Variante und Material- und Personalmangel belasten die deutsche Wirtschaft in den Wintermonaten erheblich. Die Pandemie trägt weiterhin ungewöhnliche Früchte, dazu gehört das Phänomen der Stop-and-Go-Konjunktur.

Den vollständigen Artikel lesen ...