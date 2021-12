Der EuroStoxx50 fällt am Vormittag um 1,04 Prozent auf 4158,34 Punkte.Paris / London - Die Anleger haben am Freitag an den europäischen Börsen wieder den Rückzug angetreten. Der Zugzwang, unter dem die weltweiten Notenbanken derzeit wegen der hohen Inflation stehen, brachte sie nach den Kursgewinnen vom Vortag wieder verstärkt ins Grübeln. Im Fokus standen auch der grosse Verfall an den Terminbörsen und ein schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex. Der EuroStoxx50 fiel am...

