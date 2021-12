Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat nun Luzius Meisser zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt.Zug - Der Gründer von Bitcoin Suisse, Niklas Nikolajsen von Karlshof, gibt das Präsidium des Kryptohandelsunternehmens per Anfang 2022 ab. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat nun Luzius Meisser zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt, wie Bitcoin Suisse am Freitag mitteilte. Es sei der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung des 2013 gegründeten Kryptounternehmens an einen neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...