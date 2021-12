Berlin/Brüssel - Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament und CSU-Vizevorsitzende Manfred Weber hat den Start von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der internationalen Politik insgesamt positiv bewertet. "Seine erste Arbeitswoche auf europäischem und internationalem Parkett war angesichts der aktuellen Herausforderungen keine einfache, Scholz hat sie solide bestritten, muss aber seine Rolle erst noch finden", sagte Weber der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).



Es sei gut, dass der neue Bundeskanzler bei der Zusammenarbeit mit Frankreich auf Kontinuität setze und dies auch symbolisch unterstreiche. Der EU-Gipfel habe Geschlossenheit demonstriert. "Ich würde mir insgesamt noch mehr Klarheit wünschen, vor allem gegenüber Russlands Präsident Putin", sagte Weber. Putin teste die westliche Staatengemeinschaft.



"Die EU kann sich keine Schwäche leisten", so Weber. Er erwarte von Scholz in den entscheidenden Fragen mehr Deutlichkeit. "Vor allem zum Umgang mit Putin und mit der chinesischen Führung darf nicht der Eindruck entstehen, dass die neue Bundesregierung verschiedene Meinungen hat", sagte der CSU-Politiker.

