Ein Backshop an jeder Straßenecke ist in deutschen Städten normal, in Afrika scheitert das jedoch an der unsicheren Stromversorgung. Mit einer Bäckerei im Container, die den Strom für die Backstube mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach selbst produziert und speichert, will das Start-up Solarbakery aus München nun Abhilfe schaffen.Was vermissen Deutsche im Ausland am meisten? Gutes Brot! Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent dürften die Bezugsquellen besonders rar sein. Nun gibt es aber eine gute Nachricht, nicht nur für deutsche Touristen, sondern vor allem für die Bevölkerung vor Ort. ...

