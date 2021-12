Das war's! Wir verabschieden uns aus dem (Börsen-)Jahr 2021 und wünschen Ihnen allen ein frohes Fest sowie einen guten Rutsch in ein gutes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Möglich macht diesen vorzeitigen Abschied die Lage der Feiertage in diesem Jahr, schließlich werden wohl die wenigsten den Heiligen Abend mit der Lektüre unseres Newsletters verbringen. Für uns ist das die Gelegenheit, heute schon das Resümee eines - aus Börsensicht sehr erfolgreichen - Jahres zu ziehen, in dem an anderer Stelle nicht immer alles rund lief. Aus dem Ruder liefen beispielsweise die Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, die Inflationsraten; die zuletzt gemeldeten Werte (+5,2% in Deutschland, +4,9% in der Eurozone und +6,8% in den USA, jeweils bezogen auf den Vorjahresmonat) bereiten in erster Linie den Verbrauchern, in zweiter aber auch den Notenbanken zunehmend Kopfzerbrechen. Die US-amerikanische Fed reagierte bereits: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...