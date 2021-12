Insgesamt elf Freiflächenanlagen mit 200 MW wollen WES Green und Enovo in der Südeifel bauen. Das erste Projekt mit 10 MW geht an den Start. Der Projektentwickler für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, WES Green, und Enovos planen in der Südeifel eine Photovoltaikoffensive. Wie WES Green mitteilte, ging als erstes nun der Solarpark Affler offiziell in Betrieb. Die Inbetriebnahme ist zudem der Auftakt für weitere Photovoltaikprojekte in der Region. Die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz wird dann ...

