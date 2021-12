In einem Interview mit CNBC am Freitag sagte Huw Pill, Chefvolkswirt der Bank of England, dass der inländische Inflationsdruck wahrscheinlich beständiger sein wird. Auf die Frage nach weiteren Zinserhöhungen, die noch folgen könnten, antwortete Pill laut Reuters: "Ich denke, das ist zutreffend". Weitere Aussagen "Um die Glaubwürdigkeit unseres Inflationsziels ...

