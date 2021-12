Berlin - Der Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll neuer FDP-Generalsekretär werden. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Informationen aus der FDP-Spitze.



Demnach will Parteichef Christian Lindner dem Vorstand die Personalie am Montag vorschlagen. Eine Neubesetzung des Postens ist notwendig geworden, weil der bisherige Generalsekretär Volker Wissing das Bundesverkehrsministerium übernommen hat. Djir-Sarai stammt aus einer persischen Familie, studierte Betriebswirtschaftslehre und gilt als bürgerlich und liberalkonservativ. Offenbar soll die FDP mit dem 45-jährigen Abgeordneten aus Neuss (Nordrhein-Westfalen) trotz der Ampelkoalition zu CDU und CSU anschlussfähig bleiben, schreibt die Zeitung.

